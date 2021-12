Proteste werden aus Stadtzentrum verbannt

Aufgrund der Vorfälle vom vergangenen Wochenende hat die Stadt Luxemburg beschlossen, die für dieses Wochenende geplanten Versammlungen und Demonstrationen aus dem Zentrum der Hauptstadt fernzuhalten. Offenbar geht es bei der Maßnahme darum, die Proteste von Orten fernzuhalten, an denen sich Kinder aufhalten könnten.

Nach unseren Informationen hat die Stadtverwaltung in Absprache mit den Organisatoren, der Polizei und dem Ministerium für Innere Sicherheit beschlossen, den geplanten Versammlungen alternative Routen vorgeschlagen, die insbesondere die Weihnachtsmärkte umgehen. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, wollte sich nicht zu den Plänen äußern und verwies auf eine Pressekonferenz am Donnerstag.

Corona-Proteste bekommen neue Strecken

Die Gruppe Amnesty International Luxemburg gab am Mittwoch bekannt, dass sie ihren Fackelmarsch absagen und stattdessen eine dezentrale Kerzenaktion durchführen wird. Die Vereinigung Rise for Climate, die sich am Samstag treffen wollte, bestätigte, dass sie von der Stadt aufgefordert wurde, ihre bereits genehmigte Aktion abzusagen.

Die Kundgebungen gegen die Coronamaßnahmen sind ebenfalls für Samstag am Glacis und am Sonntag an der Philharmonie geplant. Mit deren Organisatoren wurden Anpassungen der Streckenführung vereinbart.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)