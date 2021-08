Luxemburger erreicht Flughafen Kabul

Eine der neun Personen mit Bezug zu Luxemburg, die derzeit auf ihre Evakuierung aus Afghanistan warten, hat es auf das Gelände des Flughafens der Hauptstadt Kabul geschafft. Das teilt das luxemburgische Außenministerium am Montagabend mit. Seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban herrschen in der Hauptstadt und insbesondere am Flughafen chaotische Zustände. Nähere Angaben zu der betreffenden Person machte das Ministerium in der Erklärung nicht. Sie solle so schnell nach Europa ausgeflogen werden, heißt es weiter.

Die luxemburgische Armee und das Außenministerium haben zwei Vertreter zum Flughafen Kabul entsandt, «um die Beteiligung Luxemburgs an der Koordinierung der Evakuierungsmaßnahmen für europäische Staatsangehörige und Einwohner, die sich noch in Afghanistan aufhalten, zu verstärken».

Das Transportflugzeug der Luxemburger Armee ist am späten Montag von Pakistan aus in Richtung Belgien gestartet. Der Airbus A400M ist am Montagvormittag aufgebrochen, um 93 EU-Bürger von Islamabad zum belgischen Luftwaffenstützpunkt Melsbroek zu bringen. Die 93 Personen waren zuvor aus Afghanistan evakuiert worden.

(L'essentiel)