MeteoLux warnt vor glatten Straßen am Dienstag

Die Temperaturen im Großherzogtum werden die nächsten Tage deutlich absacken. Nach Angaben von MeteoLux hat sich eine stabile und kalte Luftmasse mit antizyklonalen Bedingungen über dem Land niedergelassen.

Infolgedessen wird es vor allem nachts und morgens deutlich kälter als bisher. Am Dienstagmorgen muss mit Temperaturen um den Gefrierpunkt gerechnet werden, während es nachmittags zwischen 6 und 9 Grad warm werden kann. «Mancherorts könnten die Straßen rutschig sein und vielerorts wird sich wieder Nebel bilden», warnen die Wetterfrösche von MeteoLux.

Auch an den kommenden Tagen bleibt es vor allem in den frühen Stunden eisig kalt, bevor es am Wochenende wieder etwas wärmer wird (5 bis 7 Grad am Morgen).

(L'essentiel)