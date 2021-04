Wie Luxemburg im Jahr 2021 Gefangene tauscht

«Ein 67-jähriger Totschläger ist am Grenzübergang Wasserbilligerbrück den luxemburgischen Behörden ausgeliefert worden. Im Gegenzug wurde ein 46-jähriger Grieche der Bundespolizei übergeben.» Was schwer nach Agenten in Trenchcoats im Morgennebel klingt, hat sich genau so im Januar dieses Jahres ereignet. Sogenannte «wechselseitige Überstellungen» sind durchaus noch heute üblich. Und noch immer haben sie etwas Geheimnisvolles.

Die Police Grand-Ducale will auf Nachfrage von L’essentiel «keine genauen Zahlen nennen.» Nur so viel: Im Schnitt würden die hiesigen Behörden etwa zwei Gefangene pro Woche entgegennehmen. Entweder am Findel, oder im Fall der Nachbarstaaten direkt an der Grenze. Austausche mit Belgien werden seit Jahren in Sterpenich durchgeführt, Überstellungen mit den französischen Behörden in Zoufftgen und Auslieferungen an Deutschland gehen seit 1966 in Wasserbillig über die Bühne. Beziehungsweise über die Brücke.

«Überstellungen sind nicht so martialisch wie im Film»

Doch wie muss man sich einen solchen Gefangenenaustausch mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges vorstellen? «Nicht so martialisch wie im Film», erklärt Stefan Döhn, Pressesprecher der Bundespolizei Trier. Dass man sich bis heute mit Gefängnistransportern an Grenzübergängen treffe, liege an den Hoheitsgebieten der Staaten. In fremden Ländern haben Beamte nur sehr eingeschränkte Rechte.

Bei aller Routine geht jede Auslieferung mit einer «gewissenhaften Vorbereitung» einher, wie eine Sprecherin der Police Grand-Ducale erklärt. Neben Papierkram müssen praktische Aspekte wie der Kauf von Flugtickets erledigt und Reisebestimmungen der Zielländer berücksichtigt werden. Geht ein erhöhtes Flucht- oder Sicherheitsrisiko von den Gefangenen aus, müssen die Vorkehrungen verschärft werden: «Keine Auslieferung gleicht der anderen.» Nur eines haben sie gemein: Sie werden nicht mehr im Morgennebel von Männern in Trenchcoats durchgeführt.

Infobox Die Bundespolizei Trier hat laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 50 Personen an Luxemburg ausgeliefert und in etwa genauso viele Gefangene aus dem Großherzogtum in Empfang genommen. Mit Frankreich hat das Großherzogtum im vergangenen Jahr laut des Justizministeriums 20 Gefangene ausgetauscht. Die belgischen Behörden ließen die Anfragen von L'essentiel bis zum heutigen Tag unbeantwortet.

(Michael Aubert/L'essentiel)