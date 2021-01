Taxifahrer fürchten die Ankunft von Uber

«Es gibt bereits zu viele Taxis, 400 oder 500 Autos. Es ist keine gute Idee, zusätzliche Akteure ins Spiel zu bringen», findet Taxifahrer Veysel. Das reformierte Taxi-Gesetz, das am Freitag verabschiedet wurde und Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt, könnte den heimischen Taxi-Markt für Unternehmen wie Uber öffnen und damit die Hauptstadt gehörig aufmischen. Die Regierung reagiert auf Kritik und versichert, dass die sogenannten «voitures de location avec chauffeur» (VLC) wie Uber den Code du Travail in Luxemburg einhalten müssen.

Viele Taxifahrer klagen, dass es ihnen schwer fällt, von ihrer Arbeit zu leben. Aber das hängt mit den Lebenshaltungskosten in Luxemburg zusammen. Mitten in der Krise sagt ein Taxifahrer, er verdiene etwa 2900 Euro im Monat, inklusive Gebühren. Einige Leute fürchten um die Zukunft des Sektors. «Es war schon vor der Pandemie schwierig, jetzt gibt es nur noch sehr wenige Kunden», klagt Antonio. Er befürchtet, dass er gezwungen sein wird, «ein Uber-Fahrer zu werden, weil das Taxisystem tot sein wird. Aber es ist noch prekärer.»

Mit dem Gesetz, das im Januar 2022 in Kraft treten soll, will die Regierung den Wettbewerb ausbauen, nachdem die Reform von 2016 als unbefriedigend beurteilt wurde. Es werden auch klarere Regeln eingeführt. Alle neuen Fahrer, die nicht älter als 70 Jahre sein dürfen, müssen einen Test absolvieren, bevor sie sich hinter das Lenkrad setzen. Bemerkenswert ist auch das Ende der sechs Zonen, in denen jedes Taxi landesweit verkehren kann.

(jg/L'essentiel)