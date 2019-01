Die Police Grand-​​Ducale braucht mehr Beamte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die luxemburgische Polizei hat nach wie vor einige Schwierigkeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Dies wurde am Montag vom neuen Minister für Heimatschutz, François Bausch (Déi Gréng), in einer Antwort auf eine Frage des Abgeordneten Léon Gloden (CSV) bestätigt. Trotz der im August 2018 in Kraft getretenen Reform bleibe die Herausforderung, neue Polizisten einzustellen, bestehen.

«Die Polizeipräsenz hat sich tagsüber verbessert und ist nachts gleichgeblieben», erklärte der Minister. Das sei darauf zurückzuführen, dass seit dem Jahr 2015 «deutlich mehr Polizisten eingestellt wurden.» Im Mai 2018 waren bei der Polizei laut Statec insgesamt 2098 Polizisten im Dienst – die höchste jemals registrierte Zahl.

Die Aufstockung des Personals «ermöglicht es jedoch nicht, alle neuen Aufgaben zu erfüllen», so Bausch weiter. Die Polizei müsse auf neue Kriminalitätsphänomene reagieren , aber auch die öffentliche Ruhe gewährleisten können. Eine neue Einstellungspolitik sei deshalb «in der Entwicklung».

(jg/L'essentiel)