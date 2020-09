Wormeldingen bekommt neuen Bürgermeister

Mathis Ast: So heißt der zukünftige Bürgermeister von Wormeldingen. Der bisherige Amtstinhaber der Gemeinde in der Nähe von Grevenmacher, Max Hengel, reichte in dieser Woche seinen Rücktritt ein. In den kommenden Tagen sollte die Ernennung durch den Großherzog und den Innenminister stattfinden.

Bei den Kommunalwahlen 2017 zählte die Gemeinde weniger als 3000 Einwohner. Damals hatte sich Hengel mit 95 Stimmen (701 gegen 606) gegen Ast durchgesetzt. «Mein Mandat als Bürgermeister verlief ganz gut. Wir haben es geschafft, mehrere Projekte voranzutreiben. Gegen Ende drehte sich alles um die Coronakrise», sagt Hengel.

«Ich fühle mich mit dieser neuen Herausforderung wohl. Es ist gut, mehr Verantwortungen zu übernehmen», sagte Mathis Ast im Gespräch mit L'essentiel . Die Zusammenarbeit mit Hengel sei stets gut gewesen. Seine Hauptaufgabe bestehe nun darin, «mithilfe der Bürger den Kern der Gemeinde Wormeldingen neu zu überdenken» und die künftige Feuerwehr darin zu integrieren.