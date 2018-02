App für Fahrgemeinschaft startet im April

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit Fahrgemeinschaften gegen die vollen Straßen: Bereits im vergangenen Herbst kündigte die Luxemburger Regierung an, eine entsprechende App im Land einzuführen. Wie Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng) am Montag in einer parlamentarischen Antwort mitteilt, wird diese im April eingeführt. Bereits im Februar läuft eine Testphase «mit mehreren Unternehmen», sagt er.

Das Projekt beinhaltet ein Portal und eine mobile App, bei der man nach Fahrgemeinschaften suchen und anbieten kann. Nach einer Ausschreibung hatte eine französische Firma den Zuschlag bekommen. Diese gehört zur SNCF und hatte sich gegen zehn Bewerber durchgesetzt.

Für alle verständlich

Das Portal sowie die App sind auf iOS und Android verfügbar und laufen unter dem Namen «Copilote». «Wir haben diesen Namen gewählt, weil er sowohl auf Luxemburgisch, Französisch, Deutsch und Englisch verständlich ist», sagte Bausch bereits vor einigen Monaten.

Das neue Tool sollte das bereits bestehende Angebot in diesem Bereich ergänzen. «Sie werden geortet und ein Autofahrer, der in ihrer Nähe ist und einen Platz hat, kann sie benachrichtigen», erklärt Bausch.

(NC/L'essentiel)