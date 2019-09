Petition fordert drei Millionen neue Bäume

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf einem halben Prozent der Staatsfläche Luxemburgs sollen neue Bäume angepflanzt werden. Das fordert die Petition mit der Nummer 1344, die in der vergangenen Woche von der zuständigen Kommission zur Unterschrift freigegeben wurde.

Die von der Petentin Alessandro Maria Esposito geforderte Fläche entspricht rund 13 Quadratkilometern. Die Verfasserin des Text bezieht sich in ihrer Darlegung auf eine Studie einer Züricher Hochschule, nach der das Pflanzen neuer Bäume der effektivste Weg ist, dem Klimawandel entgegenzutreten. Esposito schlägt vor, alle zwei Meter einen Baum anzupflanzen. Nach ihrer Rechnung macht das pro Quadratkilometer in etwa 250.000 Bäume. Auf den 13 Quadratkilometern sollen also insgesamt 3,25 Millionen neue Bäume wachsen.

Die Petition hat bisher 100 Unterschriften gesammelt (Stand: Sonntag, 16.40 Uhr). Um von den Abgeordneten im Plenum diskutiert zu werden, sind insgesamt 4500 Unterschriften nötig.

(sw/L'essentiel)