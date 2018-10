Bombenbauer muss 14 Jahre ins Gefängnis

In Bergem bei Schifflingen hat ein Mann aus Düdelingen vor etwas mehr als zwei Jahren versucht, seinen Vater mit einer Autobombe zu töten. Der Sprengatz detonierte am Morgen des 1. Oktober 2016. Das Opfer wurde durch die Explosion nicht getötet, erlitt aber schwere Verbrennungen und einen Schock.

Der Täter hatte sich unmittelbar nach der Explosion der deutschen Polizei in Düsseldorf gestellt und die Tat gestanden. Rund zwei Monate später wurde er nach Luxemburg ausgeliefert. Die Bombe, die er aus der Ferne zündete, hatte er in der Mittelkonsole des Fahrzeugs versteckt. Am Mittwoch wurde der Mann für den Mordversuch von der Kriminalkammer in Luxemburg Stadt zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.Das berichten luxemburgische Medien. Vier Jahre wurden zur Bewährung ausgesetzt – allerdings nur, wenn sich der Täter einer psychologischen Behandlung unterzieht. Tut er das nicht, muss er die volle Strafe absitzen.

Ein psychologischer Gutachter diagnostizierte dem Mann eine wahnhafte Störung. Er gelte als Gefahr für die Gesellschaft, wenn er sich nicht behandeln ließe, weil die Wut, die er gegen seinen Vater verspürte, sich auch gegen andere Menschen richten könnte. Der Prozess dauerte nur etwa fünf Minuten. Das Motiv war ein Streit um das Erbe des Opfers.

