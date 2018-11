Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt

Recht lange hat der Winter im Großherzogtum auf sich warten lassen. Am Wochenende aber, meldet er sich mit ersten Minustemperaturen und auch die ersten Schneeflocken sind nicht ganz unwahrscheinlich.

Seit Tagen hängen über Luxemburg Wolken und dichte Nebelfelder. Diese werden am Wochenende einigen Sonnenstrahlen weichen. Die Temperaturen sinken dabei in den Minusbereich. Der Wetterdienst MeteoLux meldet am Samstag Temperaturen um 0 Grad Celsius. Sonntag ist mit leichtem Frost bei -1 Grad zu rechnen. Die Maximalwerte bewegen sich an beiden Tagen zwischen vier und fünf Grad.

Die nächste Woche startet mit Tiefstwerten um die -2 Grad. Auch leichter Schneefall sowie Schneeregen sind hier möglich.

(L'essentiel)