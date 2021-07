L'essentiel: Wie geht Copas als Dachverband der Hilfs- und Pflegeeinrichtungen in Luxemburg mit der Pandemie um?

Marc Fischbach: Wir sind eine große Gemeinschaft. Mit 52 Mitgliedern. Nicht alle haben die gleichen Bedürfnisse, das variiert je nach Bewohnern oder der Infrastruktur. Da ist es schwierig, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Copas ist bestrebt, seinen Mitglieder Selbständigkeit zu gewähren. Gleichzeitig sollen die Empfehlungen, zu denen wir zu Rate gezogen wurden, umgesetzt werden.

Ist ein einziges Rahmenwerk überhaupt möglich?

Es gibt kein einzelnes Modell, das jeder anwenden kann. Es muss an die Möglichkeiten des jeweiligen Hauses angepasst werden. Einige sind sehr alt, mit Toiletten und Duschen zum Gang. Die meisten sind aus den vergangenen 20 Jahren und lassen ein wenig mehr Freiheit zu.

Wie sehen Sie den Waringo-Bericht zu den Clustern?

Der Bericht entspricht unseren Erwartungen. Wir sind mit dem Gedanken an die Sache herangegangen, dass es für uns eine Gelegenheit sein würde, zu erklären, zu dokumentieren, was wir in den verschiedenen Häusern gemacht haben. Auch, um uns zu rechtfertigen. Und um die Ernsthaftigkeit und Professionalität der Branche zu demonstrieren. Der Bericht bestätigt, dass die Regeln und Maßnahmen in den Einrichtungen eingehalten wurden.

Aber es war nicht genug, um die vielen Todesfälle zu verhindern?

Die Zahl der Infektionen in Pflegeheimen korreliert mit der Zahl der Infektionen in der Bevölkerung. Ebenso die Anzahl der Todesfälle. Trotz aller Maßnahmen hatten wir Infektionen. Ein Nullrisiko gibt es nicht. Wenn die Untersuchung hätte beweisen können, dass in einigen Häusern nicht alles getan wurde, wäre dies berichtet worden.

Was hätte anders gemacht werden müssen?

In wenigen Monaten hat sich alles weiterentwickelt. Der Kenntnisstand, die verfügbaren Mittel. Vor den Antigentests war es schwierig, Besucher und Fremdpersonal zu testen. Heute könnten wir sagen, dass dies nicht hätte vorkommen dürfen. Aber das wussten wir nicht. Für die Zukunft sollten wir einen Krisenplan haben, an alles denken, diese Pläne den Betroffenen vorlegen.

Aus dem Bericht geht hervor, dass die Altenheime nicht im Stich gelassen wurden...

Das wurden sie nicht. Aber die Verantwortlichen in den Heimen hatten manchmal Probleme, bestimmte Aspekte zu verstehen oder umzusetzen. Die Heimleitung ist das letzte Glied und es war extrem schwierig. Sie wandten sich immer an Copas für Informationen. Für einige war es nicht genug, sie forderten mehr Infos speziell für ihren Fall. Aber man kann nicht für jede einzelne Einrichtung eine fertige Maßnahme haben. Copas hatte eine Rolle der Koordination und Information.

Die Einrichtungen wurden teilweise gezielt angegriffen...

Wir wurden wegen der Menschen, die gestorben sind, ins Visier genommen. Die Familien hatten das Gefühl, dass nicht genug für den Schutz ihrer ansässigen Angehörigen getan wurde. Aber es war eine Frage der Wahrnehmung, weil die Familien auch nicht nachvollziehen konnten, welche Betreuung in den Heimen realisiert wurde.

Waren Sie für eine Pflichtimpfung des Personals?

Es lag in der Verantwortung des Gesetzgebers, zu entscheiden, ob alle Mitarbeiter geimpft werden sollten. Sie wollten die Impfung nicht zur Pflicht machen. Da die Tests verpflichtend geworden sind, bemängeln wir das weniger. Wir haben uns für die Impfkampagne ausgesprochen, um die Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)