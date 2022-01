Luxemburg genießt den letzten Winterlights-​​Tag

«Es ist der letzte Tag. Wir genießen ihn», sagt Valeria. Die 18-Jährige, ihre Freundin Kalina (18) und ihre Schwester Katerina (11) haben sich am Sonntag auf der Kinnekswiss die Schlittschuhe angezogen, um den letzten Tag der Winterlights in der Hauptstadt mitzunehmen und das Eis zu zerkratzen. Wie sie haben auch viele andere Menschen die Gelegenheit genutzt, um Weihnachtskugeln zu angeln oder einen Glühwein zu genießen.

Dabei haben die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt, die am 19. November begonnen hatten, eine Woche länger als sonst gedauert. Mit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen waren sie eine der wenigen großen Attraktionen des Landes – bevor es zurück in die Schule oder ins Büro geht. «Die Eisbahn hatte so viele Besucher wie in einem Nicht-Corona-Jahr», betonte Alexandre Dotremont, der für «Winterlights on ice» zuständig war. Auch, weil der neue Standort im Park märchenhaft gewesen sei. «Die Stimmung mit den DJs war nett und wir haben viele Familien und Angestellte bei der Afterwork-Party gesehen», sagt Christoph, einer der Barkeeper.

«Wir sind schon froh, hier zu sein, und angenehm überrascht über die Besucherzahlen, wenn man den Kontext bedenkt», sagt Gaston Schmol an der Place d'Armes. «Wegen Corona konnten wir nicht viele andere Märkte machen», bedauert der Produzent von Kniddelen und Gromperekichelcher. Ansonsten aber vermittelten die Weihnachtsmärkte zumindest an den Wochenenden offenbar ein Stück Normalität. «Wir haben keinen Rückgang der Besucherzahlen gesehen, die Leute waren zufrieden», meint Cheyenne, die einen Schaustellerstand betreibt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)