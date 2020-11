Offene Grenzen erschweren Polizeiarbeit nicht

«Gesunder Menschenverstand und eine Beurteilung von Fall zu Fall», so lautet das Motto des Kommandanten der Gendarmerie des Départements Moselle, wenn es um den Grenzverkehr zwischen Frankreich im Lockdown und dem noch offenen Großherzogtum geht. Die offenen Grenze der luxemburgischen Seite «erschwere die Aufgabe nicht», sagt er.

Da die Reise nach Luxemburg kein «Wechsel der Region» ist, beurteilt die Polizei die Entfernung. Eine Person, die 60 Kilometer weit fährt, um in Luxemburg einzukaufen, bekommt ein Geldstrafe (135 Euro). Bei Grenzgängern, die im Großherzogtum einkaufen oder Franzosen, die in der Nähe der Grenze wohnen und damit oft näher an den luxemburgischen Geschäften, drückt man ein Auge zu. Wie am vergangenen Freitag werden Kontrollen (16 Bußgelder) regelmäßig durchgeführt, die nun auch wieder verstärkt auf die terroristische Bedrohung abzielen.

153 Verstöße aber nur zwei Geldstrafen

In Belgien «gibt es kein Verbot, in das Großherzogtum einzureisen oder von dort zurückzukehren», sagt Michaël Collini, Leiter der Polizeizone Arlon/Attert/Habay/Martelange. Die 24 in der vergangenen Woche verhängten Geldstrafen betrafen nur Verstöße gegen die Ausgangssperre, gegen die Masken- und die Versammlungs-Regeln.

In Deutschland werden die belgische und die luxemburgische Grenze nur auf «klassische» Weise überwacht. Klassische Grenzkontrollen und verbotene Grenzübertritte gibt es nicht. Der Schwerpunkt liegt auf den Corona-Schutzmaßnahmen, insbesondere die Kontrolle im öffentlichen Nahverkehr. In der vergangenen Woche musste die Polizei in Trier 153 Menschen wegen fehlenden Masken ermahnen, wobei lediglich zwei Geldstrafen verhängt wurden.

(Nicolas Martin/L'essentiel)