Luxemburg steht ein sonniges Wochenende bevor

Unter Abergläubischen gilt Freitag der 13. als Unglückstag, doch beim Wetterbericht trifft das schonmal nicht zu: Ein sommerliches Wochenende mit Sonne satt verspricht nämlich Meteolux in der aktuellen Vorhersage. Am heutigen Freitag läuft sich der Feuerball warm: Zunächst noch etwas bewölkt, klart der Himmel am Nachmittag auf und beschert dem Großherzogtum bis zu 29 Grad bei insgesamt elf Sonnenstunden über den Tag. Auch am Abend hält sich die Temperatur zwischen 24 und 26 Grad. Kühlere Luft gibt es wieder in der Nacht bei 14 bis 16 Grad im Norden und 16 bis 18 Grad im Süden.

Am Samstag wird es nicht ganz so heiß: Maximal 25 Grad meldet Meteolux, dafür aber keinerlei Wolken und 14 Stunden Sonne pur. Und auch am Sonntag kann sich Luxemburg auf einen schönen Sommertag bei bis zu 26 Grad und zehn Sonnenstunden freuen.

Pünktlich zum Start der neuen Woche soll es dann aber auch schon wieder vorbei mit der Sonnenphase sein. Es wird windiger und bewölkter, die Sonne zeigt sich nur noch vier Stunden und der Tageshöchstwert wird mit 19 Grad vorhergesagt. Bis Mittwoch soll es auch so bleiben.

(mei/L'essentiel)