Junge Luxemburger bleiben «L'essentiel» treu

L'essentiel erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit: Für 59,3 Prozent der Einwohner Luxemburgs sind unsere Medien die erste Anlaufstelle. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie von TNS Ilres und Kantar TNS zur Mediennutzung im Großherzogtum hervor. Insgesamt 316.000 Menschen greifen zu unserer Zeitung, lesen sich durch lessentiel.lu oder hören L'essentiel Radio. Von den ausländischen Einwohnern beziehen sogar 82,2 Prozent ihre Informationen von L'essentiel.

Obwohl sich die Pandemie stark auf die Pendlermedien ausgewirkt hat, bleibt die Print-Ausgabe von L'essentiel mit 19,6 Prozent der nationalen Leserschaft eine der dominantesten Zeitungen des Landes. Insbesondere unter jungen Aktiven führt unsere Zeitung bei den Printmedien die Spitze an. 34,6 Prozent der Luxemburger, also 184.700 Personen, greifen jede Woche zur L'essentiel-Printausgabe.

lessentiel.lu und L'essentiel-Radio wachsen weiter

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei lessentiel.lu ab. Seit 2015 erfreuen sich die Online-Auftritte eines starken Wachstums (+50 Prozent Besucher) und halten sich weiter auf einem sehr hohen Niveau. Heute klicken sich 27,5 Prozent der Einwohner, demnach rund 146.800 Internetnutzer pro Tag, durch unsere Online-News. Unter den ausländischen Einwohnern (59,6 Prozent) und im Raum Luxemburg-Stadt (51,1 Prozent) sind unsere Webseiten und Apps weiterhin das führende nationale News-Medium.

Auch bei L'essentiel Radio herrscht Grund zur Freude: In den letzten fünf Jahren ist die Hörerschaft kontinuierlich gewachsen. 53.800 Menschen wählen täglich die Radiofrequenz von L'essentiel Radio. In einer Woche erreicht das Programm insgesamt 21,5 Prozent der Bevölkerung, also 114.600 Hörer.

(L'essentiel)