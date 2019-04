Sonne oder Regen? So wird das Wetter am 1. Mai!

Wir können uns auf einen sonnigen und trockenen Feiertag freuen. Der Dienstag beginnt zwar stark bewölkt, doch im Laufe des Vormittags lockert die Wolkendecke auf und die Sonne zeigt sich. Es bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf bis zu 17 Grad am Nachmittag.

Am 1. Mai ist es nach Auflösung des lokalen Dunsts leicht bewölkt und trocken. Die Tiefsttemperatur liegt am Morgen noch bei 4 Grad. Am Nachmittag klettert das Quecksilber aber hoch und erreicht bis zu 19 Grad an.

(L'essentiel)