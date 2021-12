Pandemie verstärkt Ungleichheit in der Schule

Das Bildungswesen in Luxemburg hat die Corona-Krise recht gut überstanden, aber die Pandemie hat dennoch dazu beigetragen, die bestehenden Ungleichheiten zu vergrößern. Dies ist eines der Ergebnisse aus dem nationalen Bildungsbericht, der am Donnerstag von der Universität Luxemburg und ihren 72 Forschern veröffentlicht wurde. «Die Pandemie hat unseren Blick für die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, weiter geschärft. Dieser Bericht macht uns bewusst, dass noch große Herausforderungen vor uns liegen», so Bildungsminister Claude Meisch (DP).

Der Bericht zeigt, dass die Schulen des Landes weniger von Schulschließungen betroffen waren als in den Nachbarländern. Zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 20. Mai 2021 waren die Grundschulen an 48 Tagen geschlossen, Sekundarschulen hingegen nur an 34 Tagen. Der Durchschnitt der OECD-Länder lag hingegen bei 55 Tagen in der Grundschule und zwischen 92 und 101 Tagen in der Sekundarschule.

Die Ergebnisse sind weitgehend stabil

Vergleicht man die Ergebnisse der standardisierten Tests mit denen der Vorjahre, so ist weitgehend Stabilität festzustellen. Für den Zyklus C3.1 der Grundschule ist jedoch eine erhebliche Verschlechterung der Ergebnisse im Hörverständnis der deutschen Sprache zu verzeichnen.

In der klassischen Sekundarstufe haben sich die Schülerinnen und Schüler in Französisch verbessert, aber dafür ist ein leichter Rückgang der Leistungen in Mathematik und Deutsch zu verzeichnen.

In der ersten Phase der Pandemie erhielten Schüler aus sozioökonomisch begünstigten Familien mehr Unterstützung von ihren Eltern oder Geschwistern.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)