Fensterputzer in Esch schwer verletzt

In Esch/Alzette kam es am Dienstag gegen Mittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter, der das gläserne Überdach eines Gebäudes in der Rue Guillaume Capus reinigte, verlor das Gleichgewicht und stürzte laut Polizei 3,5 Meter in die Tiefe.

«Er stand auf einer Leiter, um die Fenster eines Gebäudes zu putzen, als er ausrutschte und runterfiel. Leider stieß er dabei mit dem Kopf auf den Boden», schilderte ein Zeuge vor Ort.

Der schwer verletzte Mann wurde noch vor Ort ärztlich versorgt, bevor er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Gewerbeaufsicht (ITM) und die Staatsanwaltschaft wurden informiert.

(L'essentiel)