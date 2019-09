Roberto Traversini gibt zweite Erklärung ab

Nach den Attacken aus der kommunalen Opposition aus Déi Lenk, DP und LSAP wegen der angeblich illegalen Arbeiten an einem von ihm geerbten Haus, hatte der Bürgermeister von Differdingen am Mittwoch Fehler eingestanden. Dazu hatte er die Presse auf das Grundstück eingeladen, um das sich der Streit entzündet hat. Sichtlich mitgenommen von den Ereignissen gab Traversini geläutert: «Ich zweifle viel, es ist sehr wichtig für mich».

Das Centre d'initive et de gestion Local (CIGL) hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass man die Angelegenheit intern eingehend prüfen werde. Ein Hauptvorwurf der Opposition war das die Arbeiten von der Differdinger CIGL durchgeführt worden seinen, deren Vorsitzender Roberto Traversini selbst ist.

Am Donnerstagabend dann eine überraschende Wende in diesem Fall. Die erneute Einladung an die Presse landete kurz nach 17 Uhr in der Redaktion von L'essentiel. Am Freitag um 11 Uhr tritt der Bürgermeister und Abgeordnete also erneut vor die Presse, um die neusten Entwicklungen mitzuteilen. Über den Inhalt seiner Erklärung kann derzeit nur spekuliert werden.

(jw/lh/L'essentiel)