Luxemburg bleibt weiterhin engagiert

Die internationale Anti-Terror-Allianz ist am heutigen Dienstag in Kuweit zusammengekommen, um weitere Schritte für den Kampf gegen die in Syrien und im Irak angesiedelte Terror-Organisation Islamischer Staat zu besprechen. Die Befreiung des Iraks und Syriens von der Kontrolle durch den IS stand im Mittelpunkt der Gespräche, an denen unter anderem Jean Asselborn, Luxemburgs Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, teilgenommen hatte. Dieser plädierte für «eine globale politische Einigung zwischen allen Teilen der Gesellschaft im Irak».

Beim Gipfeltreffen wurde das Engagement des Großherzogtums hervorgehoben. Luxemburg ist insbesondere an der Finanzierung der Minenräumaktionen, die in Mosul vom Minenräumdienst der Vereinten Nationen (UNMAS) durchgeführt werden, beteiligt. Diese zielen in erster Linie auf den Schutz der Zivilbevölkerung ab. Der Irak hat Anfang Dezember das Ende der dreijährigen Kämpfe der Regierungstruppen gegen den IS erklärt.

(NC/L'essentiel)