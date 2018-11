Arbeiten an der A13 sorgen für weitere Sperrungen

Die Baustelle an der A13-Ausfahrt bei Düdelingen-Buringen geht in die Zielgerade. «Die Arbeiten an der Autobahn sind fast abgeschlossen. Um die vierspurige Verkehrsführung wiederherzustellen, sind noch Anpassungen am Mittelstreifen erforderlich. Diese werden am kommenden Wochenende noch für eine Sperrung sorgen», erklärt Robert Biel, Leiter der «Division des Travaux Neufs» der Straßenbauverwaltung.

Von diesem Freitag um 21 Uhr bis Montag um 6 Uhr wird die Autobahn A13 in Richtung Schengen zwischen dem Autobahnkreuz Foetz und dem Autobahnkreuz Bettemburg vollständig gesperrt.

Weitere Sperrungen Ende November

Ab Montag läuft der Verkehr ab der Ausfahrt Düdelingen-Buringen dann nur einspurig in jede Richtung. Am Samstag, den 24. November, wird der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz von Bettemburg und der Abfahrt Kayl ab 17 Uhr bis zum nächsten Tag in Richtung Petingen gesperrt. Von 21 bis 4 Uhr ist dann anschließend die Gegenfahrbahn nach Schengen an der Reihe, allerdings nur direkt am Autobahnkreuz.

Bei guten Wetterbedingungen wird der Verkehr daher ab dem Abend des 25. November wieder auf zwei normalen Fahrspuren in jede Richtung fließen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)