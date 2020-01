Risiko in Luxemburg ist «sehr gering»

Während China einige seiner Städte nach dem Auftreten des Coronavirus abriegelt, ist die Welt besorgt über die Entwicklung der mysteriösen Krankheit, die bereits 17 Menschen getötet hat. «Kein Grund zur Panik» versichert das Gesundheitsministerium in einer parlamentarischen Antwort. Das Risiko der Einschleppung nach Luxemburg wird von Étienne Schneider als «sehr gering» eingeschätzt.

Der Gesundheitsminister weist darauf hin, dass keine direkte Verbindung zwischen dem Großherzogtum und der Region Wuhan gibt. Infektionen im Einzelfall, dass heißt eines Reisenden, der Gefahr läuft, sich mit der Krankheit zu infizieren, könne man «nicht ausschließen», stellt der Minister klar. Luxemburg verfüge jedoch über die notwendigen Protokolle und Infrastruktur, um die Verbreitung des Virus (das von Mensch zu Mensch übertragen werden kann) zu verhindern.

Keine Reisewarnung

So wurde 2006 ein Notfallplan aufgelegt. Sollten Reisende mit zweifelhaften Symptomen, die die betroffene Region in China bereist haben, in Luxemburg auftauchen, tritt dieser Notfallplan in Kraft. Die Patienten werden auf der speziellen Isolierstation des Nationalen Dienstes für Infektionskrankheiten im CHL untergebracht. Hier werden die Patienten von der Außenwelt abgeschottet behandelt, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Das Nationale Gesundheitslabor (LNS) kann die notwendigen Untersuchungen in Kooperation mit der Berliner Charité durchführen.

Auf die Nachfrage von L'essentiel erklärte das Außenministerium, dass «die Situation genau beobachtet» werde, obwohl «in diesem Stadium keine Reisewarnungen ausgesprochen werden».

(L'essentiel)