«Was hat die Regierung zu verbergen?»

Mangelnde Transparenz bis zu ungenügender und schlechter Kommunikation: Bei der in letzter Minute einberufenen Pressekonferenz haben Vertreter der Opposition die Luxemburgische Regierung heftig kritisiert. «Es kursieren zwei große Gerüchte über Infektionen», sagte Marc Baum (Déi Lénk) am Montag: «Zum einen, dass sie ihren Ursprung in großen Privatpartys haben, zum anderen, dass es vor allem sozial benachteiligte Menschen im Süden des Landes sind, die am meisten betroffen sind». Er kritisierte vor allem die mangelnde Transparenz seitens der Regierung in Bezug auf die Gesundheitskrise: «Wenn wir keine konkreten Zahlen über die Orte der Ansteckung haben, werden diese Gerüchte weitergehen und der Staat wird am Ende leiden».

Am Dienstag wurden in dem Land 100 Fälle von Covid-19-Infektionen registriert, von 11.280 Tests, die innerhalb von 24 Stunden durchgeführt wurden. Dies seien «dramatische Zahlen», so die Opposition. «Wir wissen nicht, was diese Zahlen in der Praxis bedeuten. Wir haben nicht genügend Informationen über die Infektionsausbrüche», kritisierte Martine Hansen (CSV) und fügte hinzu: «Es muss sichergestellt werden, «dass die Rückverfolgung trotz der Zunahme an Neuinfektionen funktioniert». Zumal die Abgeordneten immer noch eine mögliche Infektionen am Arbeitsplatz, in Schulen, Hotels und Restaurants beunruhigt.

« Es geht nicht, ein Gesetz zu verabschieden, das auf Zahlen von vor zwei Wochen beruht. »

Einen Tag vor der Abstimmung über den Gesetzentwurf zur Beschränkung von Versammlungen (maximal 20 Personen in geschlossenen Räumen) in der Abgeordnetenkammer war die Opposition zusammengerückt. «Es geht nicht, ein Gesetz zu verabschieden, das auf Zahlen von vor zwei Wochen beruht. Wir müssen mehr über die aktuelle Situation wissen», sagte der Piraten-Abgeordnete Sven Clément.

Neben Klarstellungen zu Infektionsherden fordern die Oppositionsparteien mehr «Hochrechnungen über die Zahl der Infizierten». Das Vereinigte Königreich hat Hochrechnungen über die Zahl der Todesfälle und die Zahl der belegten Betten vorgenommen, aber wir wissen nicht, wie hoch die ‹normale› Zahl der Infektionen ist. Gast Giberyan (ADR) brachte erneut «Kommunikationsprobleme» zur Sprache. «Es scheint, dass der Regierung seit Montag bekannt ist, dass die deutschen Behörden planen, eine Quarantäne für Menschen, die aus Luxemburg kommen, zu verhängen», sagte er. «Aber wir haben gestern Abend (Anmerkung der Redaktion: Dienstag) aus der Presse davon erfahren. Was hat der Staat zu verbergen?»

(Ana Martins/L'essentiel)