Verpflichtende Tests schrecken Kunden nicht ab

Neununddreißig Tage nach den Außenterrassen haben die Restaurants und Cafés im Großherzogtum an diesem Sonntag wieder Kunden in den Innenbereichen empfangen dürfen. Alle Plätze waren dennoch nicht besetzt. «Die Kundschaft verteilt sich auf alle Etablissements, denn jetzt haben sie die Wahl», sagt Jean-Yves Sebille, Besitzer des Threeland in Petingen.

Dass sein Betrieb zur Mittagszeit nur zu etwa 60 Prozent ausgelastet war, lag seiner Meinung nach nicht am obligatorischen Corona-Test am Eingang. «Jeder unterzieht sich einem peinlich genauen und strengem Protokoll: Begrüßung, Aufstellung am Tisch und Schnelltest in Anwesenheit einer Person des privaten medizinischen Dienstes», sagt der Geschäftsführer. Kein Problem also für die Kunden. «Ich finde es amüsant», fügt Christiane hinzu, die aus dem belgischen Halanzy gekommen ist. Sie fühlt sich «sicher in dem Wissen, dass niemand um sie herum positiv ist».

«Die Leute sitzen lieber auf der Terrasse, als dass sie den Test machen müssen, um reinzukommen», sagt Philippe aus Esch/Alzette. Die Pizzeria Il Diablo in Martelingen begrüßt auf der Terrasse genauso viele Kunden wie an den Tischen im Innenbereich. «Es gibt keine Zurückhaltung beim Test, aber es ist nicht derselbe Wahnsinn wie bei der Wiedereröffnung der Terrassen», sagt Jean-François. Das Restaurant Le Mouton Noir in Martelingen, das über eine überdachte Terrasse mit hundert Plätzen verfügt, hat beschlossen, am Sonntag nicht zu öffnen.« Aus logistischen Gründen werden wir erst am Montag öffnen», erklärt ein Manager.

(Jean-François Colin/L'essentiel)