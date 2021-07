Außenminister haben sich in Schengen getroffen

Europa???????? lebt von offenen Grenzen! Deshalb tun wir alles dafür, Grenzschließungen künftig zu vermeiden - da waren meine Kollegen @JY_LeDrian ???????? , Jean #Asselborn ???????? & ich uns heute einig. Ein Leben im Lockdown darf bei steigenden Impfquoten jedenfalls nicht zur Normalität werden. pic.twitter.com/0ieXOFOE8k — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) July 8, 2021

«Europa lebt von offenen Grenzen, Freizügigkeit und grenzüberschreitender Zusammenarbeit.» So lautet das Statement von Außenminister Jean Asselborn zu seinem informellen Treffen mit seinen deutschen und französischen Amtskollegen Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian am heutigen Donnerstag in Schengen. Bei dem informellen Treffen hätten sich die Außenminister über wichtige aktuelle internationale und europäische Themen ausgetauscht, wie das luxemburgische Außenministerium in seiner Pressemitteilung erklärt.

Insbesondere habe man über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und eben jene Freizügigkeit gesprochen, die seit der Pandemie nicht mehr als selbstverständlich zu gelten schien. «In dieser Region, in der Deutschland, Frankreich, Luxemburg und – etwa 50 Kilometer entfernt – Belgien aufeinander treffen, haben sich die Bürger daran gewöhnt, ihr Berufs- und Privatleben unabhängig von Grenzen zu organisieren.» In dieser Gewohnheit der Bevölkerung sei es im März 2020 zu einem Bruch gekommen. Asselborn habe erneut sein Anliegen betont «den Besitzstand und den Geist von Schengen zu bewahren, damit er nicht dauerhaft untergraben wird.»

Wer den Wert Europas verstehen will, der sollte nach #Leidingen kommen - so wie @JY_LeDrian und ich heute. Im 19. Jahrhundert wurde hier die Grenze zwischen ???????? und ???????? gezogen, mitten auf der Dorfstraße. Dass hier mal Schlagbäume waren, ist heute kaum vorstellbar - dank der #EU. pic.twitter.com/Gv70zxeeG9 — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) July 8, 2021

(L'essentiel)