Menschenkette gegen Gewalt an Frauen

Die Police Grand-Ducale musste im vergangenen Jahr rund 7000 Mal wegen häuslicher Gewalt ausrücken. «Für so ein kleines Land wie Luxemburg ist das sehr oft», sagt Danielle Becker-Bauer, die Präsidentin des Nationalen Frauenrats. Sie war am Montag Teil der 20-köpfigen Gruppe, die sich an der Place de l'Hôtel de Ville in der Hauptstadt versammelte, um anlässlich der «Orange Week» auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

«Wir bilden eine Menschenkette, um das Thema zu enttabuisieren. Wir wollen, dass die Opfer aus dem Schatten treten», erklärt Becker-Bauer, enttäuscht von der geringen Teilnehmerzahl. Die Aktion war eigentlich für den 25. November geplant, musste aber wegen des tödlichen Unfalls auf dem Weihnachtsmarkt verschoben werden.

«Wir haben mit viel mehr Menschen gerechnet. Allerdings finden im Rahmen der ‹Orange Week» noch weitere Veranstaltungen statt. Also können wir noch viele Menschen erreichen», so Becker-Bauer, die auch für die Organisation der Sensibilisierungswoche verantwortlich ist.

