«Wir können hören, wie die Hühner sterben»

«In einigen Gartenhäuschen sind Hühner eingesperrt. Bei der Hitze, die wir letzte Woche hatten, ist das unerträglich. Schon jetzt stinkt es, dann sind da die Ratten, die immer mehr werden. Und wir können teilweise hören, wie die Hühner verenden», erzählt ein Bewohner der Rue de Belval in Esch-sur-Alzette gegenüber L'essentiel.

Seit zwei Jahren monieren die Escher die Situation, die in den Schrebergärten herrscht. Immer wieder haben die Anwohner reagiert und die Stiftung La Fondation Brigitte Bardot in Frankreich eingeschalten, die sich daraufhin vor Ort umgeschaut hat. Am vergangenen Mittwoch war es wieder so weit. «Wir mussten feststellen, dass viele Hühner in den Baracken eingeschlossen sind, das ist bei der Hitze unzumutbar für die Hühner, in einigen Fällen fanden wir auch Ziegen vor – ohne Trinkwasser oder ausreichend Nahrung», sagt Bernadette Rohrer, von der Stiftung, die die Örtlichkeiten inspiziert. 500 bis 1000 Tiere sind in etwa 100 Baracken untergebracht, schätzt sie.

«Wir wissen nicht, wer die Eigentümer sind

«Die Problemgärten befinden sich auf französischem Gebiet. Die Gemeinde Esch-sur-Alzette hat daher keine Kontrolle darüber», erklärt der Escher Schöffe für Umweltbelange, Martin Kox (Déi Gréng). Die Schrebergärten seien vor Jahren durch ArcelorMittal Esch in den Gemeinden Esch/Alzette und Audun-le-Tiche in Frankreich ins Leben gerufen worden. «Es gibt keine Mietverträge. Wir wissen nicht, wer die Eigentümer dieser Grundstücke sind», erklärt der Pressereferent von ArcelorMittal Luxemburg indes.

Fall ist am Dienstag erneut Gesprächsthema

Die französische Gendarmerie teilte mit, dass ein Verfahren im Gange sei. Außerdem sei ein Tierarzt bestellt worden. Man würde nun die Ergebnisse abwarten. Inzwischen beschäftige sich auch die Staatsanwaltschaft mit dem Fall. Aus der Stadtverwaltung von Audun-le-Tiche hieß es, dass für den heutigen Dienstag ein Treffen mit dem Rathaus von Esch sowie ArcelorMittal geplant sei. Man wolle endlich zu einer Lösung kommen.

