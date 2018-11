Regierung will Patientendaten digitalisieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Beginn der Testphase im Juni 2015 legten nach Angaben des Gesundheitsministeriums 55.437 Patienten in Luxemburg die elektronische Gesundheitsakte «Dossier de Soins Partag (DSP)» an. Nur ein geringer Bruchteil davon (0,8 Prozent) ließ sie wieder löschen. Die Akte soll den Austausch von Gesundheitsdaten zwischen den Medizinern und den Patienten erleichtern.

Auf die Daten können mittlerweile 237 Mediziner in vier Kränkenhäusern und drei Analyselabors zugreifen. Das DSP ist eine elektronische, persönliche und gesicherte Gesundheitsakte, die alle wesentlichen Gesundheitsinformationen der Patienten umfasst und eine bessere Überwachung durch die Ärzte ermöglichen soll. Beispielsweise kann durch das DSP vermieden werden, dass ungeeignete Medikamente verschrieben werden. Sie ersetzt nicht die herkömmliche Patientenakte, die alle Mediziner nach wie vor führen müssen. Allerdings werden wohl bald die Gesundheitsdaten aller Bürger in dem elektronischen Dokument erfasst. Darauf drängt die Regierung.

«Der Staatsrat hat seine Stellungnahme am 23. Oktober abgegeben. Diese wird derzeit von den Ministerien geprüft. Die DSP wird in Luxemburg flächendeckend eingeführt, sobald die großherzogliche Verordnung mit den Bedingungen für die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte angepasst und veröffentlicht wurde», heißt es in einer Regierungsmitteilung.

(Olivier Loyens/L'essentiel)