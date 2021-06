Prinz Félix feiert heute seinen 37. Geburtstag

Prinz Felix, der zweite Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, wird am Donnerstag 37 Jahre alt. Der kleine Bruder von Erbgroßherzog Guillaume wurde am 3. Juni 1984 in Luxemburg-Stadt geboren.

Der Dritte in der Thronfolge hinter Guillaume und dessen Sohn Charles, hat 2013 in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume in Südfrankreich Claire Lademacher geheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, Prinzessin Amalia, geboren 2014 in Luxemburg, und Prinz Liam, geboren 2016 in Genf.

Weingut und Modemarke

Nach seinen schulischen Stationen in Lorentzweiler, dem Lycée Sainte-Sophie und der American School of Luxembourg, zog es Prinz Felix zum Studium in die Schweiz, wo er auch seine zukünftige Frau kennenlernte. Nach verschiedenen Praktika und vier Jahren in einem Schweizer Unternehmen, nahm er sein Studium in Italien wieder auf und machte seinen Master-Abschluss.

Mittlerweile leitet er mit Claire ein Weingut im südfranzösischen Lorgues, wo er auch einer Winzer-Vereinigung vorsteht. Außerdem hat er mit seiner Frau eine Marke für Kleidung, Möbel und Dekoration für Kinder auf den Markt gebracht. Nach Aufenthalten in Rom und Genf leben Prinz Felix und seine Familie seit 2018 in Frankfurt.

(jw/L'essentiel)