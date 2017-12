Diese Storys bewegten Luxemburg 2017

Artikel per Mail weiterempfehlen

Platz 10

Fangen wir mit einer langen Geschichte an. Im April wurde bei einer Schwerlastkontrolle an der N31 bei Petingen und der A6 ein besonderes Gefährt aus dem Verkehr gezogen. Man munkelt, mehrere Polizisten wären beim Versuch das Gebilde zu umrunden beinahe verhungert. Am Ende wurde die stolze Länge dennoch ins Protokoll geschrieben. Die ganze Geschichte gibt es hier.

Platz 9

Bei diesem Thema ließen Raucher und Nicht-Raucher ordentlich Dampf ab. Ein überarbeitete Anti-Tabak-Gesetz trat ab August in Kraft. Die neuen Regelungen erhitzten die Gemüter und sorgten für rauchende Köpfe. Um was es genau geht, erfahrt ihr hier.

Platz 8

Banker haben sich im Laufe der vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf erworben. Dementsprechend wohlwollend wird es zur Kenntnis genommen, wenn die Prämien für die Geldexperten erhöht werden. Unsere Leser zeigten sich gönnerhaft und clickten den Artikel so oft an , dass er es in die Top 10 schaffte.

Platz 7

Bewegt hat die Luxemburger in diesem Jahr die Geschichte von Enzo. Der Vierjährige klagte im Februar über Bauchschmerzen. Diese werden immer schlimmer, sodass seine Eltern mit ihm das Centre Hospitalier Emile Mayrisch» in Esch/Alzette aufsuchen. Die Diagnose lautet: Magen-Darm-Virus. Die kleine Familie wird wieder nach Hause geschickt. Drei Tage später ist er tot. Die ganze traurige Geschichte gibt es hier.

Platz 6

Ebenfalls mit viel Herzschmerz ist die Geschichte um einen 29-Jährigen behaftet, der bei einem Autounfall im Oktober verstarb. Ein Kumpel des Opfers verarbeitete seine Trauer in einem bewegenden Song. Das Lied und die Geschichte berührte viele Luxemburger, hier könnt ihr es noch einmal hören

Platz 5

Nach Rang neun schafft es ein zweiter Raucher-Artikel in die meistgelesenen Storys. Denn Tabak wurde teurer. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Während sich die Nichtraucher ins Fäustchen lachen, kippt bei den Rauchern die Stimmung. Vielleicht ja ein Grund, den Glimmstängel nicht mehr anzufassen. Ist ja bald ein neues Jahr. Hier gibt es die Story.

Platz 4

Grenzgänger und Steuern - auch ein beliebtes Thema im Großherzogtum. Trifft beides zusammen, muss ja eine gute Geschichte dabei rumkommen. Nur knapp am Treppchen vorbei schrammte die Story, um die neue Besteuerung von Grenzgängern ab dem Jahr 2018. Details könnt ihr hier lesen

Platz 3

Man darf bezweifeln, ob US-Präsident Donald Trump weiß, wer oder was Luxemburg ist. Um ihm eine kleine Hilfe an die Hand zu geben, hat Ben Olinger ein kleines Filmchen gedreht. Ganz nach dem Vorbild des Videos «America First, Netherlands Second», bringt er dabei alles Wichtige des Großherzogtum auf den Punkt. Die Luxemburger Version gibt es hier.

Platz 2

Ohhhh, wie süß! Das dachten sich auch viele Leser, als sie den Artikel über das Baby der Nichte des Großherzogs sahen - und clickten was die Finger hergaben. Erzherzogin Gabriella von Österreich posierte mit Prinz Henri von Bourbon-Parma und der kleinen Victoria Antonia Marie-Astrid Lydia ganz weihnachtlich. Hier gibt's die niedlichen Bilder

Platz 1

Die Siegerin 2017 kommt aus Bettemburg. Sie hat eine krasse Verwandlung hinter sich. Mehr fällt dem Autor derzeit nicht ein, vielleicht findet er seine Sprache aber nochmal, die es ihm verschlagen hat. Das ist der Grund

(Henning Jochum/L'essentiel)