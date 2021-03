Sonntagsarbeit entzweit Tarifpartner

Eigentlich ist das Ziel klar formuliert: Luxemburger Arbeitnehmer im Einzelhandel sollen mehr an Sonntagen arbeiten dürfen. Mehr als vier Stunden pro Sonntag und auch an mehr als den bisher erlaubten sechs Sonntagen im Jahr. Soweit sind sich der Luxemburger Handelsverband und der OGBL bereits einig. Doch über den Weg das Ziel zu erreichen, wird zwischen den Verhandlungspartnern noch gerungen. Für den CLC solle die Änderung auf Freiwilligkeit der Arbeitnehmer beruhen. «Wir bekommen Briefe von Personalräten, die darum bitten, mehr an Sonntagen arbeiten zu dürfen», berichtet Claude Bizjak, der stellvertretenden Direktor beim CLC. Die Änderung könne man im Arbeitsgesetzbuch verankern, indem man pro Mitarbeiter eine Höchstzahl an jährlichen Überstunden festlege. Angesichts der Frage des Ausgleiches verweist Bizjak auf die bestehenden Regelungen zu Zuschlägen und Freizeitausgleich.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag zeigt sich der OGBL jedoch vom Begriff der Freiwilligkeit überrascht. So etwas gebe es in der Arbeitswelt nicht, sagt OGBL-Generalsekretär David Angel. Angel führt weiter aus: «Wenn mein Arbeitgeber mich bittet, sonntags zu arbeiten, und ich nein sage, muss ich im nächsten Monat Stunden arbeiten, die mir nicht passen, oder er wird mir den Urlaub verweigern.» Dem widerspricht jedoch Claude Bizjak, der sagt, dass es «im Allgemeinen» ein gutes Verhältnis «zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Branche» gebe. Für Arbeitgeber sei es zudem «kontraproduktiv, einen Mitarbeiter zur Sonntagsarbeit zu zwingen, da dadurch die Freundlichkeit gegenüber dem Kunden leiden könnte», betont Bizjak.

Sechs Ausnahmen im Jahr

Der OGBL fordert, dass die Möglichkeit zur Abweichung von der Vier-Stunden-Grenze in einem Branchentarifvertrag festgehalten werde. Nur so könne nach Ansicht der Gewerkschaft erreicht werden, dass es keinen Druck von beiden Seiten gäbe. Man wolle dem CLC einen bei den Tarifverhandlungen einen Übergangszeit von zwölf Monaten vorschlagen, in der der Arbeitgeber seinen Vorschlag anwenden kann, fügt Angel hinzu.

Der Handelsverband hingegen sieht jedoch in einem Branchentarifvertrag «kein gutes Werkzeug» für den gesamten Handel. Dazu sei der Sektor ist viel zu homogen, bemerkt Claude Bizjak. Außerdem bestehe die Gefahr, dass kleine Unternehmen bestraft werden, wenn Bestimmungen zu den bestehenden Tarifverträgen hinzugefügt werden, die derzeit in bestimmten großen Unternehmen gelten.

