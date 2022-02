Place d'Armes erstrahlt in den Farben der Ukraine

#StandWithUkraine



The City of Luxembourg wishes to send a message of solidarity by lighting the trees at Place d’Armes in blue and yellow. pic.twitter.com/QpibTKUuOg — Ville de Luxembourg (@CityLuxembourg) February 25, 2022

Die Stadt Luxemburg hat am Freitagabend eine Solidaritätsbotschaft an das ukrainische Volk gesendet. So leuchteten die Bäume auf der Place d'Armes in Blau und Gelb – den Farben der Ukraine.

Bereits am Donnerstag hatte der Wasserturm Ban de Gasperich die Farben der Ukraine angenommen. Hintergrund ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

In this dark hour, the City of Luxembourg wishes to send a message of solidarity to Ukraine by lighting up the Ban de Gasperich water tower in blue and yellow. pic.twitter.com/JNAAPpan7q — Ville de Luxembourg (@CityLuxembourg) February 24, 2022

