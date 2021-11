Erbgroßherzog Guillaume wird 40

Erbgroßherzog Guillaume feiert seinen 40. Geburtstag. Am 11. November 1981 erblickte er als erstes der insgesamt fünf Kinder von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt. Zu seinem Ehrentag hat die Cour Grand-Ducale private Einblicke in das Leben des Neuvierzigers veröffentlicht – von der Kindheit bis heute.

Neben den Pflichten seiner Position interessiert sich Prinz Guillaume unter anderem für Musik – sowohl moderne als auch klassische. Als Kind sang er im Chor Pueri Cantores in Luxemburg, sein Lieblingsinstrument ist die Gitarre. Außerdem ist Sport ein großes Hobby: Er spielt Tennis, fährt Ski, schwimmt und macht Wassersport.

(L'essentiel)