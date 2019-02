Mindestlohn-​​Erhöhung wird im Mai verabschiedet

Die Gewerkschaft LCGB beklagte in einer Erklärung vom Mittwochmorgen, dass die Ankündigung der Nettoerhöhung des sozialen Mindestlohns um 100 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2019 «nicht schnell genug umgesetzt wurde» und «vage in Bezug auf den Zeitpunkt» sei.

Bei der Kontaktaufnahme bat Arbeitsminister Dan Kersch um Geduld und betonte, dass «Luxemburg ein Rechtsstaat ist, wir brauchen Gesetze. Der erste Schritt ist bereits getan, mit der Erhöhung des sozialen Mindestlohns um 1,1 Prozent am 1. Januar 2019», sagte der Minister. «Der zweite Schritt ist die weitere Erhöhung um 0,9 Prozent, die Ende März in Kraft treten soll, wir warten noch auf die Stellungnahme des Staatsrates. Was die Erhöhung um 100 Euro netto betrifft, so wird die Maßnahme im Mai mit dem Haushalt abgestimmt.»

Die Gewerkschaft schätzt, dass eine Nettoerhöhung des sozialen Mindestlohns um mindestens 136 Euro notwendig wäre, um die Lücke zwischen dem sozialen Nettomindestgehalt und der Armutsgrenze zu schließen. «Für einen Einzelnen bedeutet eine Erhöhung von 100 Euro netto eine Erhöhung des sozialen Mindestlohns zwischen 5,5 Prozent und sechs Prozent mehr Geld», sagt Dan Kersch. «Im Allgemeinen habe ich keine einzige Person getroffen, die sich über diese Maßnahme beschwert hat.»

(ol/L'essentiel)