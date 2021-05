Schueberfouer 2021 fürs Erste nicht abgesagt

Für die Schueberfouer besteht in diesem Jahr scheinbar noch Hoffnung. Wie die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer (DP), am Mittwochmorgen beim City Breakfast erklärte, wolle man das traditionelle Fest vorerst noch nicht absagen. Man versuche sogar die Veranstaltung wieder an ihren Ursprungsort, das Glacisfeld, zurückzubringen.

Im vergangenen Jahr war dies coronabedingt nicht möglich, stattdessen wurden «Quartierfeste» organisiert, um die Tradition wenigstens ein Stück am Leben zu behalten. Genauere Informationen zum Ablauf der diesjährigen Schueberfouer sollen es am 12. Juni geben. Um tatsächlich wieder eine normalere Edition organisieren zu können, setze die Stadt Luxemburg weiter sinkende Infektionszahlen voraus, erklärte Polfer weiter.

(L'essentiel)