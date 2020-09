SNCI finanziert Start-​​ups in der Raumfahrt

Im vergangenen Jahr gewährte die Nationale Kredit- und Investitionsgesellschaft (SNCI) elf Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen in Luxemburg. Insgesamt belief sich die Summe im Jahr 2019 auf 4,4 Millionen Euro. 2018 hatte die SNCI noch 11,1 Millionen vergeben, wie aus dem neuen Jahresbericht der Gesellschaft hervorgeht.

Das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut, das sich auf die Finanzierung luxemburgischer Unternehmen spezialisiert hat, weist darauf hin, dass 2019 mehr als die Hälfte der vergebenen Gelder für das Hotel- und Gaststättengewerbe bestimmt war.

Zukunftsfonds investiert in Cybersicherheit

Zudem heißt es in dem Bericht, dass die SNCI zehn Millionen Euro in das Unternehmen Orbi-tal Ventures investiert hat, ein luxemburgischer Investmentfonds der sich auf Start-ups im Raumfahrtsektor spezialisiert hat. Die Höhe der Beteiligung an der Firma könnte noch auf bis zu 18 Millionen Euro steigen.

Der Luxemburger Zukunftsfonds, der von der SNCI ins Leben gerufen wurde wurde, hat in Cyber-Hedge Europe, ein im Bereich der Cybersicherheit tätiges Unternehmen, sowie in FinTech Pagantis und LendInvest koinvestiert.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)