Luxemburg ruft zu Neuwahlen in Venezuela auf

Juan Guaido gilt als neue Hoffnung in der vom Regime von Nicolas Maduro mundtot gemachten Opposition in Venezuela. Guaido wurde am 5. Januar zum Präsidenten der Nationalversammlung in Venezuela ernannt. Am Mittwoch erklärte er sich auch zum Übergangspräsidenten der Republik – damit forderte er Staatschef Nicolas Maduro offen heraus. Guaidos Wahl spaltet die Welt. Sie wurde von vielen Ländern, vor allem in Amerika, einschließlich der Vereinigten Staaten, sofort anerkannt und von anderen wie Mexiko und sogar Russland angeprangert. Die Europäische Union ihrerseits hat zu Neuwahlen aufgerufen.

«Luxemburg unterstützt den Standpunkt der Europäischen Union und erkennt die Präsidentschaftswahlen vom 20. Mai 2018 in Venezuela nicht an», teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Die Wahl habe ohne Einhaltung internationaler Standards stattgefunden. Das Großherzogtum fordert daher «neue, freie und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen».

Das Außenministerium erklärt auch, dass «die Bürgerrechte, die Freiheit und die Sicherheit von Juan Guaido gewährleistet sein müssen».

(nc/L'essentiel)