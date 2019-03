Sam Tanson reagiert auf Kritik an ihrer Frisur

Artikel per Mail weiterempfehlen

Briefe und Nachrichten, die Politiker zugeschickt bekommen, sind nicht immer sehr tiefgründig – und manchmal auch beleidigend. Diese Erfahrung musste auch die luxemburgische Ministerin für Kultur und Wohnungsbau, Sam Tanson (Déi Gréng), machen. Sie veröffentlichte den Brief kurzerhand in den Sozialen Medien, um so diese Art von Bemerkungen sichtbar zu machen.

Die anonyme Autorin der Zeilen, nach eigenen Angaben eine Frau, die es gut mit der Ministerin meint, geht mit dem Erscheinungsbild Tansons hart ins Gericht. Die «männliche Frisur» der Ministerin blamiere sich selbst, ihre Familie und das Land auf der ganzen Welt. Die «Fachfrau» rät Tamson dringend zu einer neuen Frisur und einem neuen Outfit. Die Ministerin solle sich ein Beispiel an «Lydia Polfer und Tania Bofferding» (sic) nehmen.

Auf Instagram, kommentierte Tamson die «profunden Überlegungen» der Autorin. Sie schreibt: «Es tut mir leid, wenn ich das Land blamiere. Aber die Frisur bleibt.» Man solle sie nicht danach beurteilen, wie sie aussieht, sondern danach, was sie sagt: «Sonst wäre ich nämlich in die Modebranche gegangen.»

An der Série anonym Courriers‘en déi een sou als (weiblech) Politiker kritt. pic.twitter.com/w9fZY7Y9gX — Sam Tanson (@SamTanson) 26 mars 2019

(jg/L'essentiel)