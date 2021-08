Breitet sich das Virus in Luxemburg wieder aus?

Delta nimmt unter den Virusvarianten in Luxemburg immer mehr Raum ein. Während die Delta-Variante vor drei Wochen noch etwa 50 Prozent der registrierten Neuinfektionen ausgemacht hat, waren es zwischen dem 2. und 8. August über 80 Prozent, wie die letzte Erhebung des Nationalen Gesundheitslabors (LNS) zeigt. Die kurzzeitig vorherrschende Gamma-Variante liegt inzwischen mit 18,1 Prozent abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Alpha (ehemals britische Variante) spielt nur noch eine Nebenrolle: Mit 0,9 Prozent.

Die Delta-Variante gilt als besonders ansteckend. Forschende schätzen, dass eine mit Alpha infizierte Person etwa drei bis vier weitere Personen ansteckt. Bei Delta sollen es etwa fünf bis sechs Personen sein. Eine Studie aus Großbritannien kommt sogar auf eine 80 Prozent höhere Ansteckungsrate als bei Alpha.

Zweite Impfdosis entscheidend

Auch wenn die absoluten Zahlen pro Woche zum vierten Mal in Folge gesunken sind (im Rückblick zu Kalenderwoche (KW) 31 waren es 404 Fälle), gibt es in der Statistik Anzeichen, dass das Virus sich in der Bevölkerung wieder etwas mehr ausbreitet. So ist die Positivitätsrate, also das Verhältnis zwischen registrierten positiven Fälle und durchgeführten Tests von 0,95 in der Vorwoche auf 1,12 in KW 31 gestiegen. Auch bei der Reproduktionsrate verzeichnete des Gesundheitsministerium einen Anstieg von 0,85 auf 0,97. Ebenso wurde bei der Positivitätsrate für verschreibungspflichtige Tests, also bei Personen mit Symptomen, ein Anstieg auf 4,43 Prozent verzeichnet (von 3,65 Prozent).

Um die Lage unter Kontrolle zu halten, setzt das Gesundheitsministerium auf das CovidCheck-System und die Disziplin der luxemburgischen Bevölkerung – und die Impfkampagne. Der volle Impfschutz scheint laut einer Preprint-Studie, ebenfalls aus Großbritannien, im Kampf gegen die Verbreitung von Delta besonders wichtig zu sein: Der Impfstoff von Biontech beispielsweise schützt demnach nach der ersten Impfdosis nur zu 33 Prozent vor einer Infektion. Erst durch die zweite Impfdosis steigt der Schutz auf etwa 80 Prozent.

