Nikolaus ließ Kinderaugen funkeln

«Ich wünsche mir ein Trikot von Bayern München». Der 10-jährige Leroy strahlte, als er am Sonntagnachmittag auf der Place de Paris in Luxemburg-Stadt dem Nikolaus begegnete. Wie er waren mehrere Dutzend Kinder mit ihren Eltern um 14 Uhr auf den Weihnachtsmarkt gekommen. «Es ist sogar ein bisschen eng», bemerkte Leroys Vater Jerome. Trotz seines ehrwürdigen Alters hatte der Heilige Nikolaus dem Nieselregen getrotzt, um die Kinder zu treffen.

«Die Kinder sind alle brav. Und sie müssen auf ihre Gesundheit achten», sagte er hinter seinem großen weißen Bart, als er seinen Platz auf dem Thron einnahm. «Ich habe ihm ‹Hallo› gesagt und ihm ein gutes neues Jahr gewünscht», sagte der neunjährige Lukas mit einer Tüte Süßigkeiten in der Hand, nachdem er vor dem Nikolaus gestanden hatte.

Umzug mit CovidCheck zu kompliziert

Andere Kinder verließen den Platz unter Tränen, weil sie von ihrem Treffen überwältigt waren. Dieses Jahr war jedoch kein traditioneller Umzug geplant. «Zu kompliziert, um mit dem CovidCheck zu organisieren», gestand Patrick Goldschmidt, Schöffe der Stadt. Doch während andere Gemeinden die Feierlichkeiten schlicht und einfach absagten, habe man in der Hauptstadt an der Ankunft des Heiligen Nikolaus festgehalten. Goldschmidt begründet das so: «Das Leben geht weiter und es wäre schade, den Menschen die Freude am Feiern zu nehmen.»

Zur großen Freude der dreijährigen Maria-Victoria, die sich vom Nikolaus eine Puppe gewünscht hat. Der Schöffe ist der Meinung, dass «die große Mehrheit der Menschen sich an die Regeln hält und ihre Masken aufbehält, obwohl wir uns im Freien befinden»".

(jfc/L'essentiel)