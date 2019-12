Mahle-​​Behr schließt den Standort Foetz

Der deutsche Automobilzulieferer Mahle-Behr hat die Schließung seines Standortes in Foetz bestätigt. Während der auf die Herstellung von Autoteilen spezialisierte deutsche Konzern in einer Pressemitteilung vom 23. Oktober erklärte, dass er bis Mitte 2021 die Verlagerung seines Entwicklungsstandortes an andere Standorte innerhalb des Konzerns in Betracht ziehe, sagten LCGB und OGBL am Montag, dass sie gemeinsam mit der Unternehmensleitung und den Arbeitnehmervertretern einen Sozialplan unterzeichnet hätten. 79 Mitarbeiter, darunter sowohl Luxemburger als auch Grenzgänger, sind betroffen.

«Wir wissen noch nicht, wie viele Arbeitnehmer den Ruhestand oder die vorzeitige Pensionierung akzeptieren werden», sagt Kevin Dechmann, stellvertretender Zentralsekretär des OGBL-Syndikats Dienstleistungen und Energie. Darüber hinaus können interne Transfers an die Standorte Stuttgart (Deutschland) oder Valencia (Spanien) von Fall zu Fall verhandelt werden. Für Mitarbeiter ohne zukünftige Beschäftigung innerhalb der Gruppe wurde ein außergesetzliches Finanzpaket ausgehandelt, das das Alter und Dienstalter der Mitarbeiter sowie ihre familiäre Situation und die Anzahl der Kinder berücksichtigt.

E-Autos als Schließungs-Grund

Um die Schließung des Standortes Foetz zu rechtfertigen, hob Mahle-Behr im vergangenen Oktober den starken Trend zur Elektrifizierung von Autos hervor. «Mit der Verlagerung des Standortes Luxemburg zu den Experten auf dem Gebiet der Elektromotoren und Elektronik werden die Voraussetzungen für eine noch effektivere Integration und Zusammenarbeit der Entwicklungsteams geschaffen», fügte das Unternehmen hinzu.

Zur Erinnerung: Bereits im März 2018 war bei Mahle-Behr in Foetz ein Sozialplan unterzeichnet worden. Das Unternehmen plante damals, etwa sechzig Mitarbeiter zu entlassen, aber etwa fünfzehn Arbeitsplätze konnten gerettet werden. Es sei darauf hingewiesen, dass Delphi Technologies, ein weiterer Akteur der Branche, ebenfalls von Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen ist.

(ol/L'essentiel)