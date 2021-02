Strenge Hygiene-​​Konzepte werfen Rechtsfragen auf

Die Testkonzerte, die von heute bis Sonntag die vorsichtige Rückkehr der Live-Musik in die Rockhal einläuten, stoßen nicht nur auf Gegenliebe. Die Anwältin Nuria Iturralde wurde mit einer Beschwerde gegen das strenge Hygiene-Konzept der Konzert-Location beauftragt. Konkret gehe es dabei um ein Gesundheitsprotokoll, das nicht dem Verbraucherrecht entspreche und eine Verletzung der Grundrechte und der Privatsphäre darstelle.

Über diesen speziellen Fall hinaus, zu dem sich die Rockhal nicht äußern wollte, könnten alle öffentlichen Veranstaltungen der kommenden Monate von derartigen Klagen betroffen sein. Der ING Night Marathon zum Beispiel hat ein Event geplant, an dem nur Geimpfte oder Getestete teilnehmen können. Und auch Fluggesellschaften entwickeln derzeit ähnliche Pläne, um ihr Geschäft wieder ankurbeln zu können.

« Hat eine geimpfte Person andere Rechte? »

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), die selbst gelernte Juristin ist, räumt ein, dass rechtlich gesehen «viele Fragen aufgeworfen werden» und die Regierung auf einem schmalen Grat wandelt. «Hat eine geimpfte Person andere Rechte? Die Frage wird auch hier gestellt werden, sie wird eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. (...) Impfstoffe werden nicht verpflichtend, nur um diese Diskussionen zu vermeiden, aber diese Forderungen werden auftauchen. Eine Pandemie lässt nicht den Raum, um sich mit rechtlichen Fragen im Kern zu beschäftigen. Wenn wir versuchen, das Richtige zu tun, können wir schnell in Bereiche vordringen, in denen unsere grundlegendsten Rechte ausgehöhlt werden», so Lenert.

Jennifer Mayot, eine Anwältin, die mit Verbraucherfragen vertraut ist, stimmt dem zu. «Egal, ob es um die Nutzung von Daten, dem Verbraucherschutz oder sogar europäische Rechtsnormen geht, sie alle werden sich widersprechen», erklärt sie. «Das wird eine Menge Arbeit für Anwälte bedeuten.»

(nm/L'essentiel)