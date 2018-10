Großeinsatz ohne Verletzte und ohne Feuer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sonntagmorgen, 9 Uhr. Ein Alarm geht unter dem Micheville-Tunnel los. In der Mitte des Tunnels, der Frankreich mit Luxemburg verbindet, ist gerade ein schwerer Unfall passiert. Ein Auto brennt und mehrere Personen wurden verletzt. Zumindest mit Einsatz einer Menge Fantasie. Es handelt sich hier um eine Übung, der Unfall ist nicht wirklich passiert, die Verletzungen nicht echt. «Dies ist eine wichtige Maßnahme, wie wir sie regelmäßig in den verschiedenen Tunneln des Landes durchführen. Wir haben 100 Menschen für die Simulation mobilisiert», erklärt Ralph Di Marco, Sprecher der Ponts-et-Chaussées.

Um 9:20 Uhr trifft das erste Feuerwehrauto ein, aus Differdingen, in der anderen Röhre des Tunnels, aber ohne Sirene oder Blaulicht. «Wir messen heute nicht die Geschwindigkeit ihrer Ankunft am Tatort. Dies ist eine Übung zur Koordination und zur Bewältigung der Krise», sagt Serge Roos, Leiter der Division Highway Operations and Maintenance bei Les Ponts-et-Chaussées.

Situation einschätzen und Aufgaben verteilen

Sofort wird ein erstes Team an die Unfallstelle geschickt. Ziel ist es, bevor die Verstärkung kommt, eine erste Einschätzung der Situation vorzunehmen und die Aufgaben aufzuteilen. Die beiden Feuerwehrleute inspizierten die beschädigten Autos sorgfältig, identifizierten die Rauchquelle und machten Markierungen. «Von diesen leuchtenden Markierungen aus werden die anderen Einheiten in der Lage sein, bei den Verwundeten einzugreifen, aber auch das Feuer zu löschen», sagt ein anderer Feuerwehrmann, der die Übung beobachtet hatte.

(Patrick Théry/L'essentiel)