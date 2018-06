Klein und Groß entdecken die Wunder der Natur

Schafe scheren, Holz gravieren und lokale Produkte genießen: Rund um die Maison de la nature in Kockelscheuer fand am Wochenende ein großes Fest für Flora und Fauna statt. Das «Fest vun der Natur» fand bereits zum 30. Mal statt, und lockte auch dieses Mal wieder viele Familien vor die Tore der Hauptstadt. Veranstalter ist der Verein natur&ëmwelt.

Insgesamt 68 Stände zum Thema Natur gab es vor Ort zu entdecken. Kinder konnten sich am Holzschnitt versuchen, die Pflanzenwelt kennenlernen oder an einem Workshop für Fährtenlesen teilnehmen. Thomas, 9, und seine kleine Schwester halten stolz eine Holzscheibe in die Höhe, auf die sie eine Wildschwein-Zeichnung eingraviert haben. «Es ist sehr interessant, was wir über Tiere und den Wald lernen können. Wir haben auch handgemachte Spiele gespielt.» Ihre Eltern kommen jedes Jahr hierher: «Alles ist gut durchdacht, um die Kinder zu beschäftigen. Es gibt immer neue Aktivitäten, wir kommen auch zum Mittagessen hierher, es gibt viele lokale Produkte», sagt die Mutter.

