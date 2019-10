Carlex zeigt leichteste Windschutzscheibe

Der an der Hochschule Trier von Studenten entwickelte «ProTRon Evolution» soll das weltweit leichteste Elektrofahrzeug werden, das für den Straßenverkehr zugelassen ist und alle Crash-Richtinien erfüllt. Um das zu erreichen, so erklärt Prof. Dr. Hartmut Zoppke von der Hochschule, benötige man auch die «weltweit leichteste Windschutzscheibe». Das wusste man auch bei der Firma Carlex in Grevenmacher, als man das erste mal von ProTRon erfuhr und Kontakt aufnahm. Am heutigen Donnerstag wurde das Ergebnis der Zusammenarbeit vorgestellt: Eine Windschutzscheibe, die rund 50 Prozent leichter ist, als jedes vergleichbare Produkt und dabei genau so sicher.

Abstriche müssen bei dem Leichtfahrzeug vor allem in puncto Komfort gemacht werden. «Der Hauptfokus beim ProTRon Evolution liegt auf der Gewichtsreduzierung bei gleichbleibender Sicherheit», erklärt Zoppke. Geräuschisolierung sei beispielsweise nicht so wichtig gewesen, wie für andere Carlex-Kunden aus dem Premium-Segment – beispielsweise Porsche. Die präsentierte Glasscheibe, die gerade mal 2,6mm dick ist, wiegt lediglich 5,4 Kilogramm. Zum Vergleich: die klassische Windschutzscheibe bringt zwischen acht und zehn Kilogramm auf die Waage. Eine elektrische Heizfunktion ist in dem innovativen Produkt made in Luxembourg ebenfalls integriert.

Über 70 Studenten arbeiten am «ProTRon»

Das erste mal eingebaut werden soll die Windschutzscheibe in den Prototypen in rund vier Wochen, schätzen die anwesenden Studenten optimistisch. Bis der erste ProTRon Evolution «fahrfertig» ist, vergehe aber noch einiges an Zeit, mahnt Zoppke zur Geduld: «Ende 2020 vielleicht». Die rund 70 Studenten arbeiten freiwillig neben ihrem Studium an dem ehrgeizigen Projekt mit.

Ob der ProTRon dann eine Chance hat, auch kommerziell verwirklicht zu werden, steht noch in den Sternen. Was für die Windschutzscheibe gilt, zählt auch für das fertige Fahrzeug: «Kein Luxus-, sondern ein innovatives Produkt.» Mit einer angepeilten Reichweite von rund 100 Kilometern im realen Fahrbetrieb muss sich das fertige Leichtgewicht an einer Konkurrenz messen lassen, deren Modelle teilweise deutlich ausdauernder unterwegs sind. Die ist mit massiven Akkus und Premium-Ausstattung jedoch deutlich schwerer und ineffizienter unterwegs.

(Dustin Mertes/L'essentiel)