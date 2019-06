Fnac kann nun in den Royal Hamilius ziehen

Der Royal Hamilius nimmt im Herzen der Stadt Luxemburg immer mehr Gestalt an. Nach den Galeries Lafayette und Delhaize ist Fnac an der Reihe, an dem Standort einzuziehen. Die Manager der ersten Luxemburger Filiale des französischen Unternehmens haben die Schlüssel für ihre 2000 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in Besitz genommen, teilte Codic Luxembourg, der Entwickler des Royal Hamilius-Einkaufszentrums, am Mittwochnachmittag mit.

Das Geschäft soll Ende des Jahres eröffnet werden. «Wir beabsichtigen, an den Besonderheiten des luxemburgischen Marktes zu arbeiten, indem wir ein auf Innovation ausgerichtetes Angebot erstellen», sagte Charles-Henri de Maleissye, Geschäftsführer von Fnac Benelux. Der Eingang von Fnac befindet sich an der Ecke Grand-Rue und Rue Aldringen.

Nächster Schritt: das Restaurant auf dem Dach, das von der Moma Group geführt wird und in den nächsten Wochen seine Schlüssel erhalten wird. Darüberhinaus werden 16 Geschäfte mit einer Fläche von 30 bis 630 Quadratmetern vermarktet.

(L'essentiel)