Terrorprozess gegen junges Paar hat begonnen

Kevin und Alyson, die in der Hauptstadt wohnen, sind noch keine 30 Jahre alt, aber seit Mittwoch stehen sie im Mittelpunkt eines beispiellosen Prozesses in Luxemburg, der sich um Anschuldigungen im Zusammenhang mit Terrorismus dreht. Ihnen wird vorgeworfen, sich «aktiv an einer terroristischen Vereinigung», in diesem Fall dem Islamischen Staat, beteiligt zu haben.

Dazu kommt Aufruf zum Hass und Anstiftung zum Terror, was in erster Linie durch die Verbreitung von Tausenden von Propagandabotschaften zwischen 2016 und 2018, hauptsächlich via Facebook geschah. Die damit verbundenen Artikel des Strafgesetzbuches wurden bislang vor keinem Gericht des Landes angewendet. Das Strafmaß bewegt sich zwischen einem und acht Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 2500 bis 12.500 Euro.

« Ein Kind, ein verlorener Kerl »

Im Juni 2018 war die Wohnung des Paares durchsucht worden. Kevin wurde angeklagt, nachdem er in Gewahrsam genommen worden war. Er blieb fünf Monate lang in Untersuchungshaft. Der Luxemburger, der am Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen der Anhörung ferngeblieben war, war am Donnerstag ebenso anwesend wie seine französische Ehefrau. Nachdem der Angeklagte die Maske nur widerwillig aufgesetzt hatte, sprach er von einem «Trauma» im Zusammenhang mit der Durchsuchung.

Sein Anwalt Nour Elyakine Hellal beschrieb seinen Mandanten gestern als «Kind», «einen verlorenen Kerl, der seine Tage und Nächte damit verbrachte, im Internet zu surfen und über Religion zu reden. Er tat dies auf ungeschickte Weise zu Themen, die er nicht beherrschte». Zudem sei er nie Teil einer terroristischen Gruppe gewesen. Die Ermittler konnten jedoch einen Austausch mit Dschihadisten des Islamischen Staates und auch dem Luxemburger IS-Kämpfer Steve Duarte nachweisen. Das Verfahren wird diesen Freitag fortgesetzt.

(nm/L'essentiel)