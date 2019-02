Kommt das Ende für Kunststoff in Luxemburg?

Eine «Gesetzgebung über den Missbrauch von Kunststoffverpackungen, um die Umwelt täglich mehr zu schonen», so lautet das erklärte Ziel der Petition, die am Mittwochmorgen im Abgeordnetenhaus diskutiert wurde. Innerhalb weniger Wochen kamen fast 5000 Unterschriften zusammen. Die Petenten wiesen wiederholt auf den «Gesundheitsnotstand» hin, den die Verwendung von Einweg-Kunststoffen mit sich bringen kann.

Dieser Begriff wurde teilweise auch von der Umweltministerin, Carole Dieschbourg, verwendet. Sie fand eine deutliche Sprache: «Ja, die Regierung wird im Rahmen ihrer Null-Verschmutzungs-Strategie restriktivere Gesetze für die Verwendung von Kunststoff einführen», sagte sie im Anschluss an die Debatte. «Luxemburg war schon immer eines der EU-Länder, das strengere europäische Richtlinien zum Umweltschutz forderte. Ich zähle darauf, dass die Chamber bei der Umsetzung noch über die europäischen Standards hinausgeht.»

Was die Verwendung von Einweg-Kunststoffen betrifft, so ist die Ministerin der Ansicht, dass ein Verbot ein erster Schritt in eine richtige Richtung ist. Dies werde aber nicht ausreichen, um das Problem zu lösen. Sie setzt sich zudem für die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft in Luxemburg ein.

(Patrick Théry/L'essentiel)