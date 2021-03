Ermittler fassen Kopf von Autoknacker-​​Bande

Davit Kuzmyn, einer der meistgesuchten Verbrecher Europas, wurde von der Polizei in Georgien festgenommen. Das teilt die luxemburgische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann aus der Ukraine soll Ende 2019 an mehreren Autodiebstählen im Großherzogtum beteiligt gewesen sein. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor, der von einem Richter im Großherzogtum ausgestellt worden war. Seine Festnahme wurde dank der Zusammenarbeit zwischen den luxemburgischen und georgischen Behörden möglich.

Der 48 Jahre alte Kuzmyn soll der Kopf einer großen kriminellen Organisation gewesen sein und offenbar mehrere Decknamen genutzt haben. Mehrere seiner mutmaßlichen Komplizen wurden bereits verhaftet und sind im Großherzogtum inhaftiert, andere seien weiterhin auf der Flucht. «Das Auslieferungsverfahren ist im Gange», heißt es in der Erklärung der Staatsanwaltschaft.

(nc/L'essentiel)